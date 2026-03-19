Тимофей Мозгов назвал фаворита в борьбе за титул в Единой лиге

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тимофей Мозгов ответил, кого видит фаворитом в борьбе за титул в Единой лиге.

— Какие впечатление оставляет нынешний сезон в Единой лиге и какими видятся перспективы участников турнира в дальнейшем?

– Моё мнение — хороший чемпионат в этом сезоне получился. Сейчас будем смотреть, как плей‑офф будет проходить. И очень важно, в каком состоянии команды к нему подойдут. Баскетбол – такой вид спорта, когда травма одного игрока в команде может решать всё. Загадывать здесь вообще нельзя. Опираясь на наш опыт в сезоне‑2014/2015 в НБА, когда у нас в команде были травмы, можно сказать, что это «помогло» нам не выиграть чемпионат.

Поэтому загадывать не стоит. Ещё надо сыграть какие‑то матчи в чемпионате и подготовиться к плей‑офф. Я думаю, мы ещё увидим какие‑то сюрпризы.

— Кого видите сейчас фаворитом в борьбе за титул?

– ЦСКА, — приводит слова Мозгова портал «Матч ТВ».