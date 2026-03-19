«Барселона» обыграла «Валенсию», прервав серию из четырёх поражений в Евролиге

Сегодня, 19 марта, состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в рамках которого «Валенсия» принимала клуб «Барселона». Последним удалось победить со счётом 66:62 (18:15, 17:18, 18:19, 13:10).

Наиболее результативным игроком в составе «Барселоны» стал 25-летний испанский лёгкий форвард Хоэль Парра. Ему удалось набрать 14 очков, сделать девять подборов, отдать одну передачу и совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе «Валенсии» стал 27-летний французский форвард Нил Сако. Он набрал 12 очков, сделал пять подборов, а также совершил один перехват и один блок-шот.