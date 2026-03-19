Матч «Реал» — «Хапоэль» Тель-Авив пройдёт без зрителей из-за угрозы безопасности

Матч регулярного чемпионата Евролиги между испанским клубом «Реал» и израильским «Хапоэль» Тель-Авив, который назначен на вторник, 24 марта, пройдёт без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба мадридской команды.

После заседания Государственной комиссии по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте матч был признан мероприятием повышенного риска. В связи с этим было принято решение не допускать зрителей на арену.

Стоимость билетов, приобретённых на этот матч, будет немедленно и автоматически возвращена без необходимости предъявления претензий со стороны покупателя. Для владельцев абонементов соответствующая сумма будет зачтена в счёт продления абонемента на следующий сезон.