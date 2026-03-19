«Олимпиакос» — «Баскония», результат матча 19 марта 2026, счет 90:80, Евролига-2025/2026

20 очков Везенкова помогли «Олимпиакосу» победить «Басконию», нанеся ей восьмое поражение
Сегодня, 19 марта, состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в рамках которого греческая команда «Олимпиакос» принимала испанский клуб «Баскония». Коллектив из Пирея одержал победу со счётом 90:80 (19:24, 22:16, 28:22, 21:18).

Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
19 марта 2026, четверг. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
90 : 80
Баскония
Витория, Испания
Олимпиакос: Уолкап, Уорд, Моррис, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Джозеф, Маккиссик, Джонс, Фурнье
Баскония: Дьяките, Симмонс, Ноуэлл, Вильяр, Оморуи, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Форрест, Радзявичюс, Бол, Фриш, Храбар

Наиболее результативным игроком в составе «Олимпиакоса» стал 30-летний болгарский форвард Александар Везенков. Ему удалось набрать 20 очков, сделать шесть подборов, а также отдать две передачи.

Самым результативным игроком в составе «Басконии» стал 29-летний нигерийский форвард Юджин Оморуи. Он набрал 18 очков, сделал пять подборов, отдал пять передач, а также совершил четыре перехвата и один блок-шот.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
