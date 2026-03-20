«Дубай» обыграл «Баварию» в матче Евролиги, у Дуэйна Бэйкона 21 очко и шесть передач
19 марта состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в рамках которого немецкая команда «Бавария» принимала клуб из ОАЭ «Дубай». Ближневосточный коллектив одержал победу со счётом 87:74 (18:21, 24:16, 23:14, 22:23).
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
19 марта 2026, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
74 : 87
Дубай
Дубай, ОАЭ
Бавария: Димитриевич, Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Фойгтман, Джессап, Лучич, Обст, Фишер, Холлац, Майк, Габриэль
Дубай: Дангубич, Бэйкон, Аврамович, Препелич, Дав. Бертанс, Андерсон, Кондич, Муса, Кабенгеле, Райт, Петрушев, Кабокло
Наиболее результативным игроком в составе «Дубая» стал 30-летний американский форвард Дуэйн Бэйкон. Ему удалось набрать 21 очко, сделать три подбора, а также отдать шесть передач и совершить три перехвата.
Самым результативным игроком в составе «Баварии» стал 27-летний немецкий форвард Оскар Да Силва. Он набрал 12 очков, сделал четыре подбора, а также отдал три передачи.
