«Дубай» обыграл «Баварию» в матче Евролиги, у Дуэйна Бэйкона 21 очко и шесть передач

19 марта состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в рамках которого немецкая команда «Бавария» принимала клуб из ОАЭ «Дубай». Ближневосточный коллектив одержал победу со счётом 87:74 (18:21, 24:16, 23:14, 22:23).

Наиболее результативным игроком в составе «Дубая» стал 30-летний американский форвард Дуэйн Бэйкон. Ему удалось набрать 21 очко, сделать три подбора, а также отдать шесть передач и совершить три перехвата.

Самым результативным игроком в составе «Баварии» стал 27-летний немецкий форвард Оскар Да Силва. Он набрал 12 очков, сделал четыре подбора, а также отдал три передачи.