Результаты матчей баскетбольной Евролиги — 2025/2026 на 19 марта

Комментарии

Сегодня, 19 марта, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результаты матчей на 19 марта:

«Валенсия» — «Барселона» — 62:66;
«Анадолу Эфес» — «Монако» — 93:98;
«Хапоэль» Тель-Авив — «Виртус» — 109:91;
«Олимпиакос» — «Баскония» — 90:80;
«Бавария» — «Дубай» — 74:87;
«Париж» — «Партизан» — 81:90.

После 31 матча турнирную таблицу возглавляет турецкий «Фенербахче», одержавший 22 победы при девяти поражениях. На втором месте располагается «Олимпиакос» — 22 победы и 11 поражений, на третьем — мадридский «Реал» (20 побед и 11 поражений).

