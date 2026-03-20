Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком с 30 очками и 90+% бросков за последние 5 лет

41-летний лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком в НБА за последние пять лет с 30 и более набранными очками и процентом точных бросков не менее 90% в одном матче, сообщает ESPN.

19 марта 2026, четверг. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
116 : 124
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 27, Томпсон - 26, Дюрант - 18, Смит II - 18, Шеппард - 11, Исон - 10, Финни-Смит - 3, Окоги - 3, Холидей, Кроуфорд, Капела, Грин
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 40, Джеймс - 30, Эйтон - 16, Ривз - 14, Хатимура - 8, Кеннард - 5, Ларэвиа - 5, Смарт - 5, Хэйс - 1, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Бафкин

В ночь с 18 на 19 марта мск на паркете арены «Тойота-центр» в Хьюстоне (США, штат Техас) «Лейкерс» переиграли «Хьюстон Рокетс» в выездном матче регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 со счётом 124:116. Леброн Джеймс набрал в эотй встрече 30 очков, выполнил пять подборов и оформил две результативные передачи, реализовав при этом 13 из 14 бросков с игры (92,86%).

