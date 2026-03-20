Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком с 30 очками и 90+% бросков за последние 5 лет

41-летний лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком в НБА за последние пять лет с 30 и более набранными очками и процентом точных бросков не менее 90% в одном матче, сообщает ESPN.

В ночь с 18 на 19 марта мск на паркете арены «Тойота-центр» в Хьюстоне (США, штат Техас) «Лейкерс» переиграли «Хьюстон Рокетс» в выездном матче регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 со счётом 124:116. Леброн Джеймс набрал в эотй встрече 30 очков, выполнил пять подборов и оформил две результативные передачи, реализовав при этом 13 из 14 бросков с игры (92,86%).

