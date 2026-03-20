60 очков Дончича и трипл-дабл Леброна принесли «Лейкерс» победу над «Майами»

В ночь с 19 на 20 марта мск на паркете арены «Касейя Центр» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 134:126.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, в активе которого 60 очков, семь подборов и три ассиста. 41-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — 19 очков, 15 подборов и 10 результативных передач.

В составе «Майами» больше всех набрал центровой Бэм Адебайо, на счету которого 28 очков, 10 подборов и два ассиста.