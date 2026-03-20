Лука Дончич и Карлос Алькарас встретились на матче НБА, в котором словенец набрал 60 очков

Лука Дончич и Карлос Алькарас встретились на матче НБА, в котором словенец набрал 60 очков
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас посетил матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс», после которого встретился со словенским разыгрывающим защитником калифорнийцев Лукой Дончичем. Игра прошла в ночь с 19 на 20 марта мск на паркете арены «Касейя Центр» в Майами (США, штат Флорида) и завершилась победой «Лейкерс» со счётом 134:126, Дончич набрал 60 очков и стал самым результативным игроком встречи.

НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
126 : 134
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Адебайо - 28, Хирроу - 21, Пауэлл - 20, Митчелл - 16, Уэр - 14, Ларссон - 11, Фонтеккио - 7, Якуционис - 7, Смит - 2, Йович, Гарднер, Джонсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 60, Джеймс - 19, Ривз - 18, Смарт - 13, Хатимура - 7, Эйтон - 6, Хэйс - 6, Ларэвиа - 5, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Кеннард, Тимме, Бафкин

Фото: Кадр из трансляции

В ночь с 20 на 21 марта мск Карлос Алькарас проведёт свой стартовый матч на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами, его первым соперником на стадии второго круга станет 39-я ракетка мира 19-летний бразилец Жоао Фонсека.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
«Это жертва». Леброн Джеймс делает шаг назад — чтобы «Лейкерс» шагнули вперёд
«Это жертва». Леброн Джеймс делает шаг назад — чтобы «Лейкерс» шагнули вперёд
