Лука Дончич и Карлос Алькарас встретились на матче НБА, в котором словенец набрал 60 очков

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас посетил матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс», после которого встретился со словенским разыгрывающим защитником калифорнийцев Лукой Дончичем. Игра прошла в ночь с 19 на 20 марта мск на паркете арены «Касейя Центр» в Майами (США, штат Флорида) и завершилась победой «Лейкерс» со счётом 134:126, Дончич набрал 60 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В ночь с 20 на 21 марта мск Карлос Алькарас проведёт свой стартовый матч на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами, его первым соперником на стадии второго круга станет 39-я ракетка мира 19-летний бразилец Жоао Фонсека.