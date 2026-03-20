В ночь на 20 марта в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли посмотреть восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты игр 20 марта:

«Шарлотт Хорнетс» — «Орландо Мэджик» — 130:111;

«Вашингтон Уизардс» — «Детройт Пистонс» — 95:117;

«Майами Хит» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 126:134;

«Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс» — 110:115;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 105:99;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Финикс Санз» — 101:100;

«Юта Джаз» — «Милуоки Бакс» — 128:96;

«Сакраменто Кингз» — «Филадельфия Сиксерс» — 118:139.