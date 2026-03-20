В пятницу, 20 марта, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 20 марта (время московское):

20:45. «Фенербахче» — «Олимпия» Милан;

21:00. «Жальгирис» — «Реал» Мадрид;

22:15. «Панатинаикос» — «Црвена Звезда»;

22:45. АСВЕЛ — «Маккаби» Тель-Авив.

Возглавляет турнирную таблицу турецкий «Фенербахче», одержавший 22 победы при девяти поражениях в 31 матче. На втором месте «Олимпиакос». У греков — 22 победы и 11 поражений в 33 встречах.