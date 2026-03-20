Тренер «Пармы» Пашутин прокомментировал вторую домашнюю победу над УНИКСом

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» Евгений Пашутин прокомментировал победу над УНИКСом (80:77), которая стала для пермяков второй на домашней арене в сезоне-2025/2026.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
80 : 77
УНИКС
Казань
Бетсити Парма: Сандерс - 28, Адамс - 14, Шашков - 10, Картер - 8, Ильницкий - 7, Адамс - 6, Захаров - 5, Свинин - 2, Стафеев, Егоров
УНИКС: Бингэм - 18, Д. Кулагин - 18, Ли - 11, Пьерр - 11, Беленицкий - 7, Абдулбасиров - 5, Брюэр - 4, Лопатин - 3, Захаров, Белоусов, Стуленков

«Поздравляю всех с победой! Отдельная благодарность болельщикам, в третьей и четвёртой четвертях чувствовались энергетика зала и давление. Ребята поверили в себя. Мы начали не очень хорошо, пропустили 49 очков в первой половине, но и забили 41. В большом перерыве поговорили с командой, что с УНИКСом нужно играть ещё плотнее в защите со снайперами, навязать борьбу.

Стоит отметить, что мы выиграли подбор у такой атлетичной команды, как УНИКС. Мы сделали мало потерь и контролировали мяч и ритм игры. Хотел бы отметить всю команду, все сегодня отдавали себя, боролись на каждом сантиметре, разрушили позиционное нападение УНИКСа. Это большая победа для нас. Сейчас важно восстановиться, предстоит тяжёлый выезд в Москву и Красноярск», — приводит слова Пашутина пресс-служба турнира.

