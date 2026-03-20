Дончич отреагировал на крики «MVP» со стороны фанатов «Майами» после 60 набранных очков

Звёздный словенский защитник команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич прокомментировал 60 очков, которые набрал в матче с «Майами Хит» (134:126) под крики фанатов флоридского клуба «MVP».

«Это всегда впечатляюще, особенно на выезде в Майами. Слышать, как весь стадион скандирует: «MVP»… Думаю, это то, что каждый игрок хочет слышать. У меня мурашки побежали, это было действительно особенное чувство.

Реакция моей команды? На мой взгляд, ради этого всё и делается. Видеть, как все празднуют на скамейке… Это показывает, что мы действительно заботимся друг о друге. Именно так и поступают великие команды. Глядя, как они празднуют мой 60-очковый матч, у меня на душе становится тепло.

Две игры за сутки? Очевидно, мы устали, но думаю, что в такие моменты физика отходит на второй план, работает голова. Как Джей Джей [Редик] сказал перед игрой: «Это игры разума». Так оно и было. Ты просто должен сказать себе, что не устал, и продолжать двигаться», — приводит слов Дончича ESPN.