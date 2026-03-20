Показать ещё Все новости
Тренер УНИКСа Перасович объяснил поражение в матче с «Пармой»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ УНИКС Велимир Перасович прокомментировал поражение в матче «Бетсити Пармой» (77:80).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
80 : 77
УНИКС
Казань
Бетсити Парма: Сандерс - 28, Адамс - 14, Шашков - 10, Картер - 8, Ильницкий - 7, Адамс - 6, Захаров - 5, Свинин - 2, Стафеев, Егоров
УНИКС: Бингэм - 18, Д. Кулагин - 18, Ли - 11, Пьерр - 11, Беленицкий - 7, Абдулбасиров - 5, Брюэр - 4, Лопатин - 3, Захаров, Белоусов, Стуленков

«В первую очередь поздравляю соперника с победой. Они бились до конца и сегодня победили, потому что сегодня показали победный дух. Полагаю, мы показывали хорошую игру до последней четверти, в заключительной десятиминутке мы потеряли физическую силу и выносливость. К сожалению, в течение матча потеряли Пэриса Ли, также у нас не было ни времени, ни возможности, чтобы мог отдохнуть Дима Кулагин. Это привело к тому, что мы не могли организовать нападение, как в начале матча. Думаю, что это и было ключевым фактором сегодняшней игры», — приводит слова Перасовича пресс-служба турнира.

