«Саша — легенда!» Чемпион НБА Мозгов — о новом рекорде Овечкина

Прославленный российский баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тимофей Мозгов отреагировал на достижение капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, ставшего вторым в истории лиги игроком, забивавшим 25+ голов в 20 сезонах.

— Что думаете о новом достижении Овечкина?

— Саша — легенда! Только самые добрые и тёплые слова. Чувство гордости и радости за Сашу, за то, что он является представителем нашей большой и красивой страны, — приводит слова Мозгова «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 40-летний россиянин принял участие в 69 встречах, в которых записал в свой актив 25 голов и 27 результативных передач.