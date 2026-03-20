Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Баскетбол Новости

Редик — о Дончиче: проводит сезон на уровне, на котором не находится ни один игрок

Редик — о Дончиче: проводит сезон на уровне, на котором не находится ни один игрок
Комментарии

Главный тренер команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался об игре Луки Дончича после победы в матче с «Майами Хит» (134:126).

НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
126 : 134
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Адебайо - 28, Хирроу - 21, Пауэлл - 20, Митчелл - 16, Уэр - 14, Ларссон - 11, Фонтеккио - 7, Якуционис - 7, Смит - 2, Йович, Жакез-мл., Гарднер, Джонсон, Уиггинс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 60, Джеймс - 19, Ривз - 18, Смарт - 13, Хатимура - 7, Эйтон - 6, Хэйс - 6, Ларэвиа - 5, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Кеннард, Тимме, Бафкин

«Он играет так хорошо, как никто другой. Он действительно поднял свою игру на уровень выше в очень важное для нашей команды время. Он поднял игру своих партнёров. Думаю, есть определённый уровень доверия, который у нас всех — тренеров, партнёров — есть к нему, когда он берёт мяч в решающие минуты игр. Он был фантастичен. Думаю, он один из лучших и должен быть в разговоре о звании MVP.

Надеюсь, люди начнут об этом говорить, потому что он проводит сезон на уровне, на котором не находится ни один игрок. Думаю, часть его эволюции — просто ясность ума. Учитывая всё, что произошло с нашей командой, Лука находится в очень хорошем состоянии, и обычно он показывает свою лучшую игру, когда у него ясная голова. И к этому мы стремились большую часть сезона, не только для него, но и для всех наших парней», — приводит слова Редика ESPN.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android