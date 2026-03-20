Редик — о Дончиче: проводит сезон на уровне, на котором не находится ни один игрок

Главный тренер команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался об игре Луки Дончича после победы в матче с «Майами Хит» (134:126).

«Он играет так хорошо, как никто другой. Он действительно поднял свою игру на уровень выше в очень важное для нашей команды время. Он поднял игру своих партнёров. Думаю, есть определённый уровень доверия, который у нас всех — тренеров, партнёров — есть к нему, когда он берёт мяч в решающие минуты игр. Он был фантастичен. Думаю, он один из лучших и должен быть в разговоре о звании MVP.

Надеюсь, люди начнут об этом говорить, потому что он проводит сезон на уровне, на котором не находится ни один игрок. Думаю, часть его эволюции — просто ясность ума. Учитывая всё, что произошло с нашей командой, Лука находится в очень хорошем состоянии, и обычно он показывает свою лучшую игру, когда у него ясная голова. И к этому мы стремились большую часть сезона, не только для него, но и для всех наших парней», — приводит слова Редика ESPN.