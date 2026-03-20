Чемпион НБА Родман будет введён в Зал славы WWE в 2026 году — Чарания

Чемпион НБА Родман будет введён в Зал славы WWE в 2026 году — Чарания
64-летний американский пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и член Зала славы баскетбола Деннис Родман будет включён в 2026 году в Зал славы реслинга промоушена World Wrestling Entertainment (WWE), о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

Деннис был профессиональным рестлером с 1997 по 1999 год, дебютировав 10 марта 1997-го в качестве соратника легендарного Халка Хогана, а свой первый бой провёл в июле того же года на Bash at the Beach, где вместе с Хоганом в командном матче проиграл Лексу Люгеру и Гиганту. Свой самый известный поединок Червяк провёл против игрока НБА Карла Мэлоуна.

Родман проводит реслинг-поединок

Родман проводит реслинг-поединок

Фото: Getty Images

Деннис сражался в Австралии с Куртом Хеннигом в 2000 году, а его последним крупным матчем был хардкорный матч с членом Зала славы WWE Рэнди «Мачо Мэном» Сэвиджем, который победил Родмана на турнире Road Wild в 1999 году в Стерджисе, Южная Дакота.

Сама церемония введения в Зал славы состоится в апреле перед крупным шоу WWE WrestleMania 42.

Материалы по теме
Фото
Результаты шоу WWE Elimination Chamber. Возвращение бывшего чемпиона
