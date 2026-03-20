Воронцевич объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с МБА-МАИ

Тяжёлый форвард команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Андрей Воронцевич прокомментировал победу над МБА-МАИ (85:63).

— Очень тяжёлый был матч. Естественно, поздравляем МБА-МАИ с Кубком России. Ребята заслужили, играли, боролись. Мы смотрели этот финал. И понимаем, что они сейчас на хорошем подъёме. Для них тоже был непростой перелёт из Владивостока, но они раскрепощённо начали сегодня, в первой четверти забили, если я не ошибаюсь, шесть трёхочковых (восемь. – Прим. «Чемпионата»). Так что для нас это не было сюрпризом, но тем не менее мы где-то старались помогать друг другу и где-то чересчур перебарщивали с помощью. А МБА – та команда, которая очень хорошо читает ситуацию и находит свободного игрока. Поэтому остальные три четверти мы играли сбалансированно, боролись и сами навязывали свой баскетбол. Так что было непросто, и здесь всегда нелёгко играть, так что ещё раз поздравляем всех болельщиков «Зенита» с победой!

— В первой четверти у МБА была очень лётная погода — 8 из 10 из-за дуги. Во второй четверти – уже 0 из четырёх. За счёт чего получилось исправить ситуацию?

— Ну, я говорю, за счёт защиты. Мы перестали перебарщивать с помощью в защите, стали акцентировать внимание на индивидуальной защите и прежде всего давали сопернику совершать очень тяжёлые броски, — приводит слова Воронцевича пресс-служба команды.