Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Воронцевич объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с МБА-МАИ
Тяжёлый форвард команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Андрей Воронцевич прокомментировал победу над МБА-МАИ (85:63).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
65 : 83
Зенит
Санкт-Петербург
МБА-МАИ: Барашков - 12, Воронов - 11, Савков - 9, Трушкин - 8, Зубков - 8, Зайцев - 5, Падиус - 5, Балашов - 3, Певнев - 3, Личутин - 1, Исмаилов, Платунов
Зенит: Роберсон - 16, Воронцевич - 15, Жбанов - 14, Шаманич - 12, Щербенев - 7, Джузэнг - 6, Бако - 6, Фрейзер - 3, Мартюк - 2, Емченко - 2, Карасёв

— Очень тяжёлый был матч. Естественно, поздравляем МБА-МАИ с Кубком России. Ребята заслужили, играли, боролись. Мы смотрели этот финал. И понимаем, что они сейчас на хорошем подъёме. Для них тоже был непростой перелёт из Владивостока, но они раскрепощённо начали сегодня, в первой четверти забили, если я не ошибаюсь, шесть трёхочковых (восемь. – Прим. «Чемпионата»). Так что для нас это не было сюрпризом, но тем не менее мы где-то старались помогать друг другу и где-то чересчур перебарщивали с помощью. А МБА – та команда, которая очень хорошо читает ситуацию и находит свободного игрока. Поэтому остальные три четверти мы играли сбалансированно, боролись и сами навязывали свой баскетбол. Так что было непросто, и здесь всегда нелёгко играть, так что ещё раз поздравляем всех болельщиков «Зенита» с победой!

— В первой четверти у МБА была очень лётная погода — 8 из 10 из-за дуги. Во второй четверти – уже 0 из четырёх. За счёт чего получилось исправить ситуацию?
— Ну, я говорю, за счёт защиты. Мы перестали перебарщивать с помощью в защите, стали акцентировать внимание на индивидуальной защите и прежде всего давали сопернику совершать очень тяжёлые броски, — приводит слова Воронцевича пресс-служба команды.

Материалы по теме
Тренер УНИКСа Перасович объяснил поражение в матче с «Пармой»
