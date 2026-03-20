Леброн Джеймс ответил, интересует ли его владение командой НБА

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс высказался о своих планах на будущее после завершения карьеры. Ранее лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» неоднократно называл Лас-Вегас в качестве города, где хотел бы иметь собственную команду.

«Нет, я не заинтересован. Совсем нет», — приводит слова Леброна издание The Athletic.

Слова Джеймса прозвучали на фоне сообщений о том, что Fenway Sports Group, партнёром которой является баскетболист, не будет претендовать на команду в Лас-Вегасе из-за высокой стоимости вступительного взноса. Ранее инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщал, что цена новой франшизы может составить от $ 7 млрд до $ 10 млрд.

Действующим игрокам запрещено владеть долей в клубе НБА, однако Джеймс пока не собирается завершать карьеру. В четверг он набрал 30 очков в победном матче с «Хьюстоном», а звёздный форвард соперников Кевин Дюрант заявил, что его соперник способен выступать ещё четыре-пять лет.