Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс ответил, интересует ли его владение командой НБА

Леброн Джеймс ответил, интересует ли его владение командой НБА
Комментарии

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс высказался о своих планах на будущее после завершения карьеры. Ранее лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» неоднократно называл Лас-Вегас в качестве города, где хотел бы иметь собственную команду.

«Нет, я не заинтересован. Совсем нет», — приводит слова Леброна издание The Athletic.

Слова Джеймса прозвучали на фоне сообщений о том, что Fenway Sports Group, партнёром которой является баскетболист, не будет претендовать на команду в Лас-Вегасе из-за высокой стоимости вступительного взноса. Ранее инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщал, что цена новой франшизы может составить от $ 7 млрд до $ 10 млрд.

Действующим игрокам запрещено владеть долей в клубе НБА, однако Джеймс пока не собирается завершать карьеру. В четверг он набрал 30 очков в победном матче с «Хьюстоном», а звёздный форвард соперников Кевин Дюрант заявил, что его соперник способен выступать ещё четыре-пять лет.

НБА — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
116 : 124
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 27, Томпсон - 26, Дюрант - 18, Смит II - 18, Шеппард - 11, Исон - 10, Финни-Смит - 3, Окоги - 3, Холидей, Кроуфорд, Капела, Грин
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 40, Джеймс - 30, Эйтон - 16, Ривз - 14, Хатимура - 8, Кеннард - 5, Ларэвиа - 5, Смарт - 5, Хэйс - 1, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Бафкин
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android