Леброн Джеймс сравнялся с легендой НБА по количеству проведённых матчей в истории лиги
Поделиться
41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», сравнялся с легендой лиги соотечественником Робертом Пэришем по количеству проведённых матчей в истории организации после того, как Король принял участие в сегодняшней игре с «Майами Хит» (134:126).
НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
126 : 134
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Адебайо - 28, Хирроу - 21, Пауэлл - 20, Митчелл - 16, Уэр - 14, Ларссон - 11, Фонтеккио - 7, Якуционис - 7, Смит - 2, Йович, Жакез-мл., Гарднер, Джонсон, Уиггинс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 60, Джеймс - 19, Ривз - 18, Смарт - 13, Хатимура - 7, Эйтон - 6, Хэйс - 6, Ларэвиа - 5, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Кеннард, Тимме, Бафкин
Теперь и Леброн, и Роберт делят бремя лидерства, проведя по 1611 встреч в НБА. Джеймс может побить этот рекорд уже в матче с «Орландо Мэджик», который назначен на 22 марта. Встреча начнётся в 2:00 мск.
НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ранее Леброн Джеймс ответил, интересует ли его владение командой НБА.
Комментарии
- 20 марта 2026
-
18:59
-
18:49
-
17:57
-
17:28
-
16:43
-
16:23
-
15:22
-
14:32
-
13:37
-
12:33
-
11:25
-
10:00
-
09:20
-
08:30
-
06:09
-
05:37
-
02:06
-
00:48
-
00:43
-
00:34
- 19 марта 2026
-
23:40
-
21:29
-
20:43
-
20:30
-
19:50
-
19:28
-
18:44
-
18:39
-
17:56
-
17:30
-
17:05
-
16:50
-
16:48
-
16:33
-
15:49