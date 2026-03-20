Леброн Джеймс сравнялся с легендой НБА по количеству проведённых матчей в истории лиги

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», сравнялся с легендой лиги соотечественником Робертом Пэришем по количеству проведённых матчей в истории организации после того, как Король принял участие в сегодняшней игре с «Майами Хит» (134:126).

НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
126 : 134
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Адебайо - 28, Хирроу - 21, Пауэлл - 20, Митчелл - 16, Уэр - 14, Ларссон - 11, Фонтеккио - 7, Якуционис - 7, Смит - 2, Йович, Жакез-мл., Гарднер, Джонсон, Уиггинс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 60, Джеймс - 19, Ривз - 18, Смарт - 13, Хатимура - 7, Эйтон - 6, Хэйс - 6, Ларэвиа - 5, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Кеннард, Тимме, Бафкин

Теперь и Леброн, и Роберт делят бремя лидерства, проведя по 1611 встреч в НБА. Джеймс может побить этот рекорд уже в матче с «Орландо Мэджик», который назначен на 22 марта. Встреча начнётся в 2:00 мск.

НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Ранее Леброн Джеймс ответил, интересует ли его владение командой НБА.

Материалы по теме
Леброн Джеймс ответил, интересует ли его владение командой НБА
