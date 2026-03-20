Леброн Джеймс сравнялся с легендой НБА по количеству проведённых матчей в истории лиги

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», сравнялся с легендой лиги соотечественником Робертом Пэришем по количеству проведённых матчей в истории организации после того, как Король принял участие в сегодняшней игре с «Майами Хит» (134:126).

Теперь и Леброн, и Роберт делят бремя лидерства, проведя по 1611 встреч в НБА. Джеймс может побить этот рекорд уже в матче с «Орландо Мэджик», который назначен на 22 марта. Встреча начнётся в 2:00 мск.

Ранее Леброн Джеймс ответил, интересует ли его владение командой НБА.