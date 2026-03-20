«Он всегда был неудержимым. Майкл пугал защитников каждый вечер». Дюрант — о Джордане

37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также форвард техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант с восхищением высказался в адрес легендарного шестикратного чемпиона лиги соотечественника Майкла Джордана.

«Майкл Джордан всегда был для меня вдохновением. Он всегда был неудержим, но, когда стал мастером бросков со средней дистанции, никто не знал, как этот мужик будет атаковать. Никто не знал, что Майкл собирается сделать. Он пугал защитников каждый вечер, и я хотел вселять такой же страх в защитника, который стал бы меня опекать», — приводит слова Дюранта издание New York Times.

