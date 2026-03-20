Экс-игрок НБА Фурнье дисквалифицирован на один матч за стычку с фанатами

33-летний защитник «Олимпиакоса» Эван Фурнье получил дисквалификацию на один матч и штраф в размере € 1800 за инцидент с болельщиками во время игры греческой лиги с «Паниониосом». Главный тренер пирейцев Георгиос Барцокас оштрафован на € 5000. Об этом сообщает издание Basket News.

Как сообщает пресс-служба лиги, французский защитник был удалён после того, как вступил в перепалку с фанатами, находившимися у кромки площадки, и направился в их сторону. Клуб оштрафован на € 15 000.

Фурнье пропустит дерби с «Панатинаикосом», которое состоится 30 марта. Барцокас получил строгое письменное предупреждение.

Видео. У кого больше всех очков в НБА: