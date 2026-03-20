Дюрант: Джордан мог бы играть и после 40 лет

37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также форвард техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант выразил уверенность, что легендарный шестикратный чемпион НБА соотечественник Майкл Джордан мог бы набрать в лиге и 40 тыс. очков, если бы из-за травм и прочих обстоятельств не пропустил несколько лет.

«Он мог бы играть и после 40 лет. Я бы сказал, что Майкл Джордан в сумме пропустил четыре или пять лет. Дайте ему ещё 300 игр по 30 очков за вечер. Это не преувеличение. Именно столько он набирал в среднем — 30 очков! Я не хочу умалять его заслуги, когда превзойду его. Здорово, что мы до сих пор находимся в одном ряду с ним, но для меня он больше, чем просто игрок, набравший 32 тыс. очков», — приводит слова Дюранта издание The Ringer.