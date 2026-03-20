Зайцев — о предстоящей встрече с «Уралмашем»: завтра никаких оправданий быть уже не может

Зайцев — о предстоящей встрече с «Уралмашем»: завтра никаких оправданий быть уже не может
Защитник МБА-МАИ Вячеслав Зайцев поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Игра состоится завтра, 21 марта, в Москве. Начало — в 15:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 15:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После возвращения из Владивостока постепенно набираем оптимальную игровую форму. Понимаем, что «Уралмаш» — наш прямой конкурент за шестое место в турнирной таблице, поэтому максимально настраиваемся на упорную борьбу. У «заводчан» в состав вернулся Тимофей Герасимов, что добавляет команде вариативности в нападении.

В битве прямых конкурентов лёгкой прогулки быть не может, победа нужна и тем, и другим. В этом сезоне мы трижды обыгрывали уральцев, постараемся порадовать наших болельщиков ещё одной победой! В игре с «Зенитом» наши кондиции были далеки от идеальных, но завтра никаких оправданий быть уже не может», — приводит слова Зайцева пресс-служба клуба.

Первый трофей в истории МБА-МАИ! Судьба Кубка России решилась на последних секундах
Первый трофей в истории МБА-МАИ! Судьба Кубка России решилась на последних секундах
