Зайцев — о предстоящей встрече с «Уралмашем»: завтра никаких оправданий быть уже не может

Защитник МБА-МАИ Вячеслав Зайцев поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Игра состоится завтра, 21 марта, в Москве. Начало — в 15:00 мск.

«После возвращения из Владивостока постепенно набираем оптимальную игровую форму. Понимаем, что «Уралмаш» — наш прямой конкурент за шестое место в турнирной таблице, поэтому максимально настраиваемся на упорную борьбу. У «заводчан» в состав вернулся Тимофей Герасимов, что добавляет команде вариативности в нападении.

В битве прямых конкурентов лёгкой прогулки быть не может, победа нужна и тем, и другим. В этом сезоне мы трижды обыгрывали уральцев, постараемся порадовать наших болельщиков ещё одной победой! В игре с «Зенитом» наши кондиции были далеки от идеальных, но завтра никаких оправданий быть уже не может», — приводит слова Зайцева пресс-служба клуба.