«Самый неудержимый игрок в НБА». Мэджик Джонсон включил Дончича в топ-2 претендента на MVP

Член Зала славы баскетбола, а также пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Мэджик Джонсон с восхищением высказался в адрес 27-летнего разыгрывающего защитника «озёрников» словенца Луки Дончича после того, как тот набрал рекордные для себя 60 очков в сегодняшнем матче с «Майами Хит».

«Лука Дончич — самый неудержимый игрок в НБА! В сегодняшнем победном матче с «Майами Хит» он набрал рекордные для себя в этом сезоне 60 очков. Лука, безусловно, входит в топ-2 лучших игроков, рассматриваемых в качестве претендента на звание MVP», — написал Джонсон на своей странице в социальной сети Х.