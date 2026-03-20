«Самый неудержимый игрок в НБА». Мэджик Джонсон включил Дончича в топ-2 претендента на MVP

Член Зала славы баскетбола, а также пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Мэджик Джонсон с восхищением высказался в адрес 27-летнего разыгрывающего защитника «озёрников» словенца Луки Дончича после того, как тот набрал рекордные для себя 60 очков в сегодняшнем матче с «Майами Хит».

НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
126 : 134
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Адебайо - 28, Хирроу - 21, Пауэлл - 20, Митчелл - 16, Уэр - 14, Ларссон - 11, Фонтеккио - 7, Якуционис - 7, Смит - 2, Йович, Жакез-мл., Гарднер, Джонсон, Уиггинс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 60, Джеймс - 19, Ривз - 18, Смарт - 13, Хатимура - 7, Эйтон - 6, Хэйс - 6, Ларэвиа - 5, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Кеннард, Тимме, Бафкин

«Лука Дончич — самый неудержимый игрок в НБА! В сегодняшнем победном матче с «Майами Хит» он набрал рекордные для себя в этом сезоне 60 очков. Лука, безусловно, входит в топ-2 лучших игроков, рассматриваемых в качестве претендента на звание MVP», — написал Джонсон на своей странице в социальной сети Х.

