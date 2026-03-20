Леброн показал свой кастомный Mercedes-Maybach с личным логотипом

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс представил новый кастомный автомобиль Mercedes-Maybach S 680. Ультрароскошный седан был создан через программу MANUFAKTUR Made to Measure, сообщает Complex.

Машина получила эксклюзивную окраску Light Ivory Non-Metallic и тёмный интерьер. На подголовниках, приборной панели и кузове размещён личный логотип баскетболиста.

Как рассказал сам Джеймс в совместном посте с Mercedes-Maybach, это только один из двух автомобилей Maybach S-Class, которые он сконфигурировал под себя. Второй, по его словам, уже в пути.

Ранее на этой неделе была представлена новая коллекция Nike, вдохновлённая MF DOOM. Линия Masked Menace отсылает к эпизоду 2014 года, когда Джеймс играл за «Майами Хит» в защитной маске из углеродного волокна после перелома носа. Коллекция, включающая кроссовки LeBron 23 Masked Menace, поступит в продажу 24 марта.