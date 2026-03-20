Перкинс: «Денвер» не является реальным претендентом на титул

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс резко высказался в адрес колорадского клуба «Денвер Наггетс».

«Я скажу вслух то, о чём обычно молчат, хорошо? «Денвер Наггетс» не является реальным претендентом на титул. Чтобы быть реальными претендентами на чемпионство, нужно уметь играть на обеих сторонах. И мы могли бы начать с нападения, потому что «Денвер» — это одна из худших команд лиги по игре в решающие моменты. Йокич совершает нехарактерные для себя потери мяча в критические моменты», — приводит слова Перкинса портал Basketball Network.