Грин — о шансах «Лейкерс» в плей-офф: у них есть Дончич и Леброн, но я не уверен в защите

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Дрэймонд Грин оценил перспективы «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф. Несмотря на восьмиматчевую победную серию калифорнийцев, он усомнился в их надёжности в защите.

«Ты задаёшься вопросом, насколько опасны они могут быть в плей-офф. Часть меня хочет сказать, что не очень опасны, но другая часть меня знает, что это не так. Когда у тебя на площадке одновременно находятся Лука Дончич и Леброн Джеймс, всегда есть шанс в матче с любым соперником. Я просто не знаю, достаточно ли они сильны в защите, чтобы дойти до самого финала», — сказал Грин в своём подкасте.

«Лейкерс» занимают третье место в Западной конференции с результатом 45-25, опережая «Миннесоту Тимбервулвз» на две победы.