Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Грин — о шансах «Лейкерс» в плей-офф: у них есть Дончич и Леброн, но я не уверен в защите

Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Дрэймонд Грин оценил перспективы «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф. Несмотря на восьмиматчевую победную серию калифорнийцев, он усомнился в их надёжности в защите.

«Ты задаёшься вопросом, насколько опасны они могут быть в плей-офф. Часть меня хочет сказать, что не очень опасны, но другая часть меня знает, что это не так. Когда у тебя на площадке одновременно находятся Лука Дончич и Леброн Джеймс, всегда есть шанс в матче с любым соперником. Я просто не знаю, достаточно ли они сильны в защите, чтобы дойти до самого финала», — сказал Грин в своём подкасте.

«Лейкерс» занимают третье место в Западной конференции с результатом 45-25, опережая «Миннесоту Тимбервулвз» на две победы.

Материалы по теме
«Убивал» всех со школы, но «Лейкерс» могли его не получить. Воспоминания конкурента Коби
«Убивал» всех со школы, но «Лейкерс» могли его не получить. Воспоминания конкурента Коби
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android