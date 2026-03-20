«Фенербахче» с отрывом в четыре очка одержал победу над «Олимпией» в 32-м туре Евролиги

Завершился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Фенербахче» в Стамбуле (Турция) принимал итальянскую «Олимпию». Встреча закончилась со счётом 79:75 (17:23, 12:14, 28:15, 22:23) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе победителей стал американский защитник Тэйлен Хортон-Такер. Он принёс команде 23 очка, совершил один подбор, сделал две передачи и один перехват. Коэффициент его эффективности составил «+20». Французский защитник Нандо Де Коло добавил 16 очков, сделал один подбор и две передачи при коэффициенте полезности «+19».

Наилучшую результативность среди гостей площадки показал американский защитник Армони Брукс. На его счету 22 очка, три подбора, две передачи и один перехват при коэффициенте полезности «+19».