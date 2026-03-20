Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Фенербахче — Олимпия, результат матча 20 марта 2026, счет 79:75, Евролига-2025/2026

«Фенербахче» с отрывом в четыре очка одержал победу над «Олимпией» в 32-м туре Евролиги
Завершился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Фенербахче» в Стамбуле (Турция) принимал итальянскую «Олимпию». Встреча закончилась со счётом 79:75 (17:23, 12:14, 28:15, 22:23) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
20 марта 2026, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
79 : 75
Олимпия
Милан, Италия
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Хортон-Такер, Бостон, де Коло, Биберович, Битим, Сильва, Жагар, Колсон, Берч
Олимпия: Манньон, Эллис, Букер, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Гудурич, Шилдс, Небо, Сестина

Самым результативным в составе победителей стал американский защитник Тэйлен Хортон-Такер. Он принёс команде 23 очка, совершил один подбор, сделал две передачи и один перехват. Коэффициент его эффективности составил «+20». Французский защитник Нандо Де Коло добавил 16 очков, сделал один подбор и две передачи при коэффициенте полезности «+19».

Наилучшую результативность среди гостей площадки показал американский защитник Армони Брукс. На его счету 22 очка, три подбора, две передачи и один перехват при коэффициенте полезности «+19».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Евролига поставила точку в «российском вопросе». А как в Европе ответили на натиск НБА?
Евролига поставила точку в «российском вопросе». А как в Европе ответили на натиск НБА?
