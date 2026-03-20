20 очков Сильвена Франсиско помогли «Жальгирису» победить мадридский «Реал» в Евролиге

20 марта состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в рамках которого литовская команда «Жальгирис» принимала клуб из Мадрида «Реал». Коллектив из Каунаса одержал победу со счётом 87:85 (25:29, 28:26, 15:17, 19:13).

Наиболее результативным игроком в составе «Жальгириса» стал 28-летний французский разыгрывающий защитник Сильвен Франсиско. Ему удалось набрать 20 очков, отдать пять передач и совершить один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе мадридского коллектива стал 31-летний хорватский защитник Марио Хезонья. Он набрал 18 очков, сделал пять подборов при двух потерях.