Панатинаикос — Црвена Звезда, результат матча 20 марта 2026, счет 82:74, Евролига-2025/2026

«Панатинаикос» одержал победу над «Црвеной Звездой» и продлил свою победную серию
В ночь с 20 на 21 марта состоялся матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги между греческим «Панатинаикосом» и сербской «Црвеной Звездой». Встреча завершилась со счётом 82:74 (20:27, 21:21, 14:14, 27:12) в пользу клуба из Греции.

Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
20 марта 2026, пятница. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
82 : 74
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Слукас, Хэйс, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Лессор, Фарид, Эрнангомес, Митоглу
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Батлер, Картер, Калинич, Добрич, Риверо, Мотеюнас, Боломбой, Нвора, Оджелей, Монеке, дос Сантос

Наиболее результативным игроком в составе греческой команды стал американский форвард Найджел Хэйс-Дэвис. Он записал на свой счёт 20 очков, два подбора, две передачи и три перехвата. Коэффициент его результативности составил «+21».

Самым результативным игроком в составе «Црвены Звезды» стал американский разыгрывающий Коди Миллер-Макинтайр. Он принёс команде девять очков, а также совершил шесть подборов, 10 передач и два перехвата при коэффициенте полезности «+18».

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
Евролига 2.0. Российские клубы и конференции — чем в Европе ответят на экспансию НБА
Евролига 2.0. Российские клубы и конференции — чем в Европе ответят на экспансию НБА
