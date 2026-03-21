«Панатинаикос» одержал победу над «Црвеной Звездой» и продлил свою победную серию

В ночь с 20 на 21 марта состоялся матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги между греческим «Панатинаикосом» и сербской «Црвеной Звездой». Встреча завершилась со счётом 82:74 (20:27, 21:21, 14:14, 27:12) в пользу клуба из Греции.

Наиболее результативным игроком в составе греческой команды стал американский форвард Найджел Хэйс-Дэвис. Он записал на свой счёт 20 очков, два подбора, две передачи и три перехвата. Коэффициент его результативности составил «+21».

Самым результативным игроком в составе «Црвены Звезды» стал американский разыгрывающий Коди Миллер-Макинтайр. Он принёс команде девять очков, а также совершил шесть подборов, 10 передач и два перехвата при коэффициенте полезности «+18».