«Один из величайших моментов в моей жизни». Легенда НБА — о матче между Роналду и Месси

Член Зала славы баскетбола, а также пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Мэджик Джонсон рассказал, что считает присутствие на футбольном матче между легендарными Криштиану Роналду и Лионелем Месси одним из самых лучших моментов в жизни.

«Одним из величайших моментов в моей жизни была возможность прилететь в Мадрид и посмотреть вживую игру Лионеля Месси против Криштиану Роналду. Для меня была большая честь видеть, как соревновались две суперзвезды, находящиеся на вершине своего мастерства!» — написал Джонсон на своей странице в социальной сети Х.