«Я вижу плохой баскетбол». Макгрэди усомнился в расширении НБА после 83 очков Адебайо

46-летний звёздный американский профессиональный баскетболист Трэйси Макгрэди, выступавший в НБА за шесть разных клубов, высказал сомнения в целесообразности расширения лиги до 32 команд. По мнению бывшей звезды, матч с «Вашингтон Уизардс», в котором Бэм Адебайо набрал 83 очка, свидетельствует о нехватке талантов для создания двух новых франшиз.

«Вы видели, как играет «Вашингтон Уизардс»? Вы видели, что Бэм сделал с ними на днях? Нам нужно больше такого? Я просто говорю. Я вижу плохой баскетбол в НБА. Я знаю, что некоторые игроки травмированы, но тот продукт, который мы видим, — это плохо.

Не поймите меня неправильно: из колледжа выходит много талантов, в НБА много талантов. Однако когда ты пытаешься создать новую франшизу, где взять Стефенов Карри, Дэмьенов Лиллардов, которые могут повести её за собой? Я просто не вижу такого таланта», — заявил Макгрэйди на шоу Дэна Патрика.