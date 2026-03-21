Евролига: результаты матчей на 20 марта

В пятницу, 20 марта, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты встреч на 20 марта:

«Фенербахче» — «Олимпия» Милан — 79:75;

«Жальгирис» — «Реал» Мадрид — 87:85;

«Панатинаикос» — «Црвена Звезда» — 82:74;

АСВЕЛ — «Маккаби» Тель-Авив — 85:89.

Возглавляет турнирную таблицу турецкий «Фенербахче», одержавший 22 победы при девяти поражениях в 31 матче. На втором месте — «Олимпиакос». У греков — 22 победы и 11 поражений в 33 встречах. Тройку сильнейших замыкает израильский «Хапоэль» Тель-Авив (20 побед и 11 поражений).