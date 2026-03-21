«Бруклин» проиграл шестой матч подряд, уступив одно очко в дерби с «Нью-Йорк Никс»

В ночь с 20 на 21 марта мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между местными клубами «Бруклин Нетс» и «Нью-Йорк Никс». Гости выиграли встречу со счётом 93:92.

Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс, который набрал 26 очков, сделал 15 подборов и отдал одну результативную передачу. У «Нетс» лучшим стал тяжёлый форвард Джош Майнотт — 22 очка, пять подборов и два ассиста.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин не принял участия в этой игре и пропустит все оставшиеся матчи сезона-2025/2026 из-за повреждения левой стопы. Также встречу пропустил из-за травмы и лидер «Нетс» — лёгкий форвард Майкл Портер.

«Бруклин» потерпел шестое поражение в регулярном сезоне НБА подряд.