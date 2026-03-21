Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бруклин Нетс — Нью-Йорк Никс, результат матча 21 марта 2026, счет 92:93, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» проиграл шестой матч подряд, уступив одно очко в дерби с «Нью-Йорк Никс»
Комментарии

В ночь с 20 на 21 марта мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между местными клубами «Бруклин Нетс» и «Нью-Йорк Никс». Гости выиграли встречу со счётом 93:92.

НБА — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
92 : 93
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бруклин Нетс: Майнотт - 22, Уильямс - 17, Траоре - 11, Вульф - 8, Агбаджи - 8, Клэкстон - 8, Смит - 7, Сараф - 5, Джонсон - 4, Пауэлл - 2, Лидделл, Этьенн, Уилсон
Нью-Йорк Никс: Таунс - 26, Брансон - 17, Ануноби - 16, Кларксон - 9, Бриджес - 9, Диавара - 8, Робинсон - 3, Шамет - 3, Альварадо - 2, Джонс, Дадье, Колек, Сохан, Хукпорти

Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс, который набрал 26 очков, сделал 15 подборов и отдал одну результативную передачу. У «Нетс» лучшим стал тяжёлый форвард Джош Майнотт — 22 очка, пять подборов и два ассиста.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин не принял участия в этой игре и пропустит все оставшиеся матчи сезона-2025/2026 из-за повреждения левой стопы. Также встречу пропустил из-за травмы и лидер «Нетс» — лёгкий форвард Майкл Портер.

«Бруклин» потерпел шестое поражение в регулярном сезоне НБА подряд.

Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android