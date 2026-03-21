Единая лига: расписание матчей 21 марта

В субботу, 21 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 21 марта:

15:00 мск — МБА-МАИ — «Уралмаш».

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 28 побед при трёх поражениях в 31 матче. На втором месте казанский УНИКС — 28 побед и четыре поражения в 32 встречах. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 24 победы и девять поражений в 33 играх.