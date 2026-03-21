Чемпионат Израиля по баскетболу может быть доигран в Европе в формате «пузыря»

Сезон-2025/2026 регулярного чемпионата Израиля по баскетболу может получить изменения в своём регламенте в концовке розыгрыша из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

По данным издания Eurohoops, руководство чемпионата рассматривает продолжение сезона, но в формате «пузыря», который использовался Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на стадии плей-офф в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

Руководство лиги готова пойти на такой шаг и закончить сезон на какой-нибудь европейской арене.

Формат «пузыря» предполагает, что все команды будут играть на одной арене без зрителей.

На данный момент чемпионат остановлен с 28 февраля. Турнирную таблицу возглавляет «Хапоэль» из Тель-Авива.

