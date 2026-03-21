Фото: лидер «Пармы» Картер сделал предложение возлюбленной на паркете домашней арены

30-летний американский профессиональный баскетболист Террелл Картер, играющий на позиции центрового за команду Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма», перед матчем с казанским УНИКСом (80:77) сделал предложение своей возлюбленной на паркете арены «Молот» имени Виктора Лебедева.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
80 : 77
УНИКС
Казань
Бетсити Парма: Сандерс - 28, Адамс - 14, Шашков - 10, Картер - 8, Ильницкий - 7, Адамс - 6, Захаров - 5, Свинин - 2, Стафеев, Егоров
УНИКС: Бингэм - 18, Д. Кулагин - 18, Ли - 11, Пьерр - 11, Беленицкий - 7, Абдулбасиров - 5, Брюэр - 4, Лопатин - 3, Захаров, Белоусов, Стуленков

Фото: Единая лига ВТБ

Девушка приняла предложение Террелла, а пермяки одержали вторую победу подряд на домашней арене над УНИКСом в сезоне-2025/2026.

Самым результативным игроком в составе пермской команды стал 31-летний американский защитник Виктор Сандерс. Ему удалось набрать 28 очков, сделать два подбора, отдать четыре передачи, а также совершить три перехвата и один блок-шот.

