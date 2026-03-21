Фото: лидер «Пармы» Картер сделал предложение возлюбленной на паркете домашней арены

30-летний американский профессиональный баскетболист Террелл Картер, играющий на позиции центрового за команду Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма», перед матчем с казанским УНИКСом (80:77) сделал предложение своей возлюбленной на паркете арены «Молот» имени Виктора Лебедева.

Девушка приняла предложение Террелла, а пермяки одержали вторую победу подряд на домашней арене над УНИКСом в сезоне-2025/2026.

Самым результативным игроком в составе пермской команды стал 31-летний американский защитник Виктор Сандерс. Ему удалось набрать 28 очков, сделать два подбора, отдать четыре передачи, а также совершить три перехвата и один блок-шот.