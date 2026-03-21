Кевин Дюрант ответил на критику в адрес «Хьюстон Рокетс»

37-летний американский форвард и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий за клуб «Хьюстон Рокетс», высказался по поводу критики в адрес команды.

«Когда мы проигрываем, конечно, становимся лёгкой мишенью — я становлюсь лёгкой мишенью. Где бы я ни был, складывается ощущение, когда мы проигрываем, все говорят: «Посмотрите на Кей Ди. Посмотрите, у него даже нет улыбки на лице». Но когда мы выигрываем, когда выпячиваем грудь, улыбаемся и отлично проводим время, об этом никогда не говорят. Такова уж специфика игры», — приводит слова Дюранта журналист Уилл Гиллори в социальной сети Х.