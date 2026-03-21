«Надеюсь, сделали правильные выводы». Тренер «Уралмаша» Юдин — о матче с МБА-МАИ
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Антон Юдин высказался о предстоящем матче с МБА-МАИ, который состоится сегодня, 21 марта, в 15:00 мск.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 15:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
«Нам предстоит очередной матч с МБА. После домашнего поражения, надеюсь, мы сделали правильные выводы. Прежде всего нам снова придётся столкнуться с их сильной защитой и высоким давлением на мяч – это ключевой аспект, с которым нужно справиться в первую очередь», — приводит слова Юдина пресс-служба турнира.
Последний раз команды встречались 22 февраля в Екатеринбурге, и московские баскетболисты оказались сильнее, нанеся поражение «Уралмашу» со счётом 84:75.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
75 : 84
МБА-МАИ
Москва
Уралмаш: Нэльсон - 19, Нэвелс - 18, Эллис - 16, Далтон - 6, Карданахишвили - 5, Писклов - 3, Новиков - 3, Петенев - 2, Даглас - 2, Ивлев - 1, Пынько, Белянков
МБА-МАИ: Савков - 18, Зубков - 17, Зайцев - 13, Гудумак - 12, Исмаилов - 8, Платунов - 8, Барашков - 6, Балашов - 2, Комолов, Падиус, Личутин, Певнев
