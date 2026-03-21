«Надеюсь, сделали правильные выводы». Тренер «Уралмаша» Юдин — о матче с МБА-МАИ

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Антон Юдин высказался о предстоящем матче с МБА-МАИ, который состоится сегодня, 21 марта, в 15:00 мск.

«Нам предстоит очередной матч с МБА. После домашнего поражения, надеюсь, мы сделали правильные выводы. Прежде всего нам снова придётся столкнуться с их сильной защитой и высоким давлением на мяч – это ключевой аспект, с которым нужно справиться в первую очередь», — приводит слова Юдина пресс-служба турнира.

Последний раз команды встречались 22 февраля в Екатеринбурге, и московские баскетболисты оказались сильнее, нанеся поражение «Уралмашу» со счётом 84:75.