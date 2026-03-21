В «Милуоки» конкретизировали будущее Янниса Адетокунбо в клубе

Совладелец команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Уэс Эденс рассказал о будущем 31-летнего греческого форварда и чемпиона лиги Янниса Адетокунбо.

«У Янниса последний год [контракта]. Так что случится одно из двух — либо с ним продлят контракт, либо его обменяют. Вероятность того, что мы позволим ему просто отыграть последний год… Нет, мы не можем себе этого позволить. Это не соответствует интересам организации. Это не вопрос, связанный с Яннисом. Это касается любого игрока, у которого последний год контракта», — приводит слова Эденса издание NBC Sports.

В данный момент Яннис восстанавливается от травмы, полученной в матче с «Индианой Пэйсерс» (134:123).

НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
134 : 123
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Портис - 29, Роллинз - 20, Тёрнер - 13, Принс - 13, Грин - 12, Кузма - 8, Харрис - 6, Симс - 2, Трент-мл., Томас, Нэнс, Адетокунбо, Джексон
Индиана Пэйсерс: Несмит - 32, Хафф - 16, Уокер - 14, Топпин - 11, Зубац - 10, Питер - 9, Макконнелл - 9, Браун - 9, Джексон - 5, Слоусон - 3, Поттер - 3, Джонс - 2
