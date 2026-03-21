В «Милуоки» конкретизировали будущее Янниса Адетокунбо в клубе

Совладелец команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Уэс Эденс рассказал о будущем 31-летнего греческого форварда и чемпиона лиги Янниса Адетокунбо.

«У Янниса последний год [контракта]. Так что случится одно из двух — либо с ним продлят контракт, либо его обменяют. Вероятность того, что мы позволим ему просто отыграть последний год… Нет, мы не можем себе этого позволить. Это не соответствует интересам организации. Это не вопрос, связанный с Яннисом. Это касается любого игрока, у которого последний год контракта», — приводит слова Эденса издание NBC Sports.

В данный момент Яннис восстанавливается от травмы, полученной в матче с «Индианой Пэйсерс» (134:123).