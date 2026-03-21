«Всё меняется изо дня в день». Шелбёрн — о возможном обмене Янниса Адетокунбо из «Милуоки»

46-летняя американская журналистка и обозревательница Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рамона Шелбёрн высказалась о происходящем внутри клуба лиги «Милуоки Бакс» по поводу будущего их звёздного 31-летнего форварда и чемпиона Янниса Адетокунбо, контракт которого истекает в 2027 году.

«Это не имеет никакого отношения к Яннису и к тому, попросит ли он об обмене. Вопрос в том, кто принимает решение об обмене Янниса, не думаю, что кто-то это знает. Я постоянно имею с ними дело, честно говоря, всё меняется изо дня в день. Они даже близко не готовы к принятию такого решения», — приводит слова Шелбёрн издание NBC Sports.