«Победа нужна кровь из носу». Тренер МБА-МАИ Карасёв — о матче с «Уралмашем»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ Василий Карасёв высказался о предстоящем матче с «Уралмашем», который состоится сегодня, 21 марта, в 15:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 15:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
«В матче с «Зенитом» в определённый момент у нас просто села батарейка, но в субботу никаких оправданий быть уже не может. После игры с петербуржцами дали команде отдохнуть, в пятницу провели хорошую тренировку. Понимаем, что предстоящая встреча – одна из ключевых в заключительной части регулярки. Мы боремся с «Уралмашем» за шестую строчку, победа нужна и тем, и другим кровь из носу. Матч будет тяжёлым, но мы сделаем всё, чтобы обыграть «заводчан», — приводит слова Карасёва пресс-служба турнира.

