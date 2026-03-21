«Оклахома-Сити Тандер» не посетит Белый дом в роли чемпиона НБА

Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) клуб «Оклахома-Сити Тандер» не посетит Белый дом в рамках традиционного визита.

«Мы поддерживали связь с Белым домом, и мы благодарны за общение, которое у нас было, но время для этого просто не подошло», — приводит слова представителя «Оклахомы» издание The Oklahoman.

По данным журналистов, коллектив и Белый дом не смогли договориться об удобных временных рамках для традиционного визита.

«Оклахома» завоевала своё первое чемпионство в финале плей-офф в 2025 году, обыграв «Индиану Пэйсерс» со счётом 4-3. В нынешнем сезоне после 70 матчей «Тандер» лидирует в Западной конференции, одержав 55 побед при 15 поражениях.

