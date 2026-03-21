Остин Ривз объяснил, почему Лука Дончич должен претендовать на звание MVP в 2026 году

27-летний американский профессиональный баскетболист Остин Ривз, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции атакующего защитника, высказался о шансах своего партнёра по клубу Луки Дончича получить награду самому ценному игроку (MVP) регулярного чемпионата в 2026 году.

«Дончич заслужил звание MVP? Лидирует в лиге по очкам. Я кому-то говорил, что он лидирует в лиге по многим показателям. Мы третьи на Западе. Я не знаю. Не вижу причин, почему бы и нет, так что действительно не знаю. Не думаю, что сказанное мной действительно будет иметь значение, но он определённо должен быть в этом обсуждении», — приводит слова Ривза издание ESPN.