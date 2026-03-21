«Я командный игрок». Воронцевич — о преодолении планки в 3 тыс. очков в Единой лиге

Тяжёлый форвард команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Андрей Воронцевич прокомментировал преодоление планки в 3 000 очков в российском первенстве.

— Ещё мы вас поздравляем и с преодолением отметки в 3000 очков в Единой лиге ВТБ. Планировали сделать это в матче с МБА?

— Честно, вообще ничего не планировал. Живу, радуюсь каждому моменту. Слава богу, что так, а не иначе. И спасибо всем, кто меня поддерживает, кто добрые слова говорит. Да и даже те, кто не очень добрые. Так что всем спасибо. Это, естественно, индивидуальная история, но для меня самое важное — это командная победа, так как я командный игрок, и всегда нацелен только на победу, — приводит слова Воронцевича пресс-служба команды.

Андрею покорилось это достижение в матче с МБА-МАИ (83:65), где он набрал 15 очков.