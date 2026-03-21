Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я командный игрок». Воронцевич — о преодолении планки в 3 тыс. очков в Единой лиге

Комментарии

Тяжёлый форвард команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Андрей Воронцевич прокомментировал преодоление планки в 3 000 очков в российском первенстве.

— Ещё мы вас поздравляем и с преодолением отметки в 3000 очков в Единой лиге ВТБ. Планировали сделать это в матче с МБА?
— Честно, вообще ничего не планировал. Живу, радуюсь каждому моменту. Слава богу, что так, а не иначе. И спасибо всем, кто меня поддерживает, кто добрые слова говорит. Да и даже те, кто не очень добрые. Так что всем спасибо. Это, естественно, индивидуальная история, но для меня самое важное — это командная победа, так как я командный игрок, и всегда нацелен только на победу, — приводит слова Воронцевича пресс-служба команды.

Андрею покорилось это достижение в матче с МБА-МАИ (83:65), где он набрал 15 очков.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
65 : 83
Зенит
Санкт-Петербург
МБА-МАИ: Барашков - 12, Воронов - 11, Савков - 9, Трушкин - 8, Зубков - 8, Зайцев - 5, Падиус - 5, Балашов - 3, Певнев - 3, Личутин - 1, Исмаилов, Платунов
Зенит: Роберсон - 16, Воронцевич - 15, Жбанов - 14, Шаманич - 12, Щербенев - 7, Джузэнг - 6, Бако - 6, Фрейзер - 3, Мартюк - 2, Емченко - 2, Карасёв
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android