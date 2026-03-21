«Все знают, что «Лейкерс» подсуживают». Новичок «Зенита» прошёл блиц об НБА

Новичок команды Единой лиги ВТБ «Зенита Джонни Джузэнг прошёл блиц-опрос об НБА.

— Кто самый опасный в клатче в НБА?

— Скажу, что мой кореш Энт-мэн [Энтони Эдвардс]. Много решающих бросков в важные моменты. У него есть характер.

— В каком городе сложнее всего играть?

— Думаю, что на арене «Лейкерс». Это мой родной город, а ещё там подсуживают рефери. Все знают, что на матчах «Лейкерс» подсуживают.

— Когда у тебя произошёл тот самый «добро пожаловать в НБА»-момент?

— Когда защищался против Леброна. Мне казалось, что я его остановил. Я хорошо отзащищался, но судьи свистели фолы.

— Кто больше всех использует трэш-ток в НБА?

— [Энтони] Эдвардс — 100%. И Кей Ди [Кевин Дюрант] — он говорит много всего.

— Кто самый недооценённый игрок в НБА?

— На мой взгляд, Энтони [Эдвардс]. Его опрокинули на Матче звёзд, но он пришёл и забрал MVP. Так что думаю, что он. Он должен был быть в основном составе на Матче звёзд.

— У кого лучший баскетбольный IQ?

— Это [Никола] Йокич. Он лучший в этом аспекте. То, что он делает на площадке — другой уровень, — приводит слова Джузэнга пресс-служба команды.