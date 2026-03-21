«Все знают, что «Лейкерс» подсуживают». Новичок «Зенита» прошёл блиц об НБА

«Все знают, что «Лейкерс» подсуживают». Новичок «Зенита» прошёл блиц об НБА
Новичок команды Единой лиги ВТБ «Зенита Джонни Джузэнг прошёл блиц-опрос об НБА.

— Кто самый опасный в клатче в НБА?
— Скажу, что мой кореш Энт-мэн [Энтони Эдвардс]. Много решающих бросков в важные моменты. У него есть характер.

— В каком городе сложнее всего играть?
— Думаю, что на арене «Лейкерс». Это мой родной город, а ещё там подсуживают рефери. Все знают, что на матчах «Лейкерс» подсуживают.

— Когда у тебя произошёл тот самый «добро пожаловать в НБА»-момент?
— Когда защищался против Леброна. Мне казалось, что я его остановил. Я хорошо отзащищался, но судьи свистели фолы.

— Кто больше всех использует трэш-ток в НБА?
— [Энтони] Эдвардс — 100%. И Кей Ди [Кевин Дюрант] — он говорит много всего.

— Кто самый недооценённый игрок в НБА?
— На мой взгляд, Энтони [Эдвардс]. Его опрокинули на Матче звёзд, но он пришёл и забрал MVP. Так что думаю, что он. Он должен был быть в основном составе на Матче звёзд.

— У кого лучший баскетбольный IQ?
— Это [Никола] Йокич. Он лучший в этом аспекте. То, что он делает на площадке — другой уровень, — приводит слова Джузэнга пресс-служба команды.

