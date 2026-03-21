Порзингис прокомментировал травму, из-за которой не смог доиграть матч с «Детройтом»

Латвийский центровой команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Кристапс Порзингис высказался о повреждении, из-за которого был вынужден закончить матч с «Детройт Пистонс» (115:101) досрочно.

НБА — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 02:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
115 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Детройт Пистонс: Дюрен - 23, Дженкинс - 22, Рид - 15, Харрис - 13, Холланд - 11, Робинсон - 11, Томпсон - 8, Леверт - 5, Грин - 5, Смит - 2, Ланир, Хаертер
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 15, Пэйтон II - 14, Мелтон - 14, Сантос - 13, Ричард - 11, Крайер - 10, Юртсевен - 8, Спенсер - 6, Порзингис - 5, Леонс - 5, Муди, Пост, Грин

«Травма? Посмотрим. Может быть, завтра всё рассосется. Кто знает? Но сейчас всё ощущается довольно скованно. Когда я разогрелся, всё было нормально. Но в одном моменте я почувствовал спазм», — приводит слова Порзингиса издание ESPN.

В одном из эпизодов Кристапс пытался спасти мяч после неточной передачи, но во время борьбы за него его подтолкнул центровой «Детройта» Джейлен Дюрен. Кристапс упал и схватился за поясницу, покинув площадку в сопровождении персонала.

За почти 11 минут Порзингис набрал пять очков, сделал три подбора и два блок-шота.

Материалы по теме
Разборки в нью-йоркском дерби и решающий бросок Николы Йокича. Итоги дня в НБА
Разборки в нью-йоркском дерби и решающий бросок Николы Йокича. Итоги дня в НБА
