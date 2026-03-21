Порзингис прокомментировал травму, из-за которой не смог доиграть матч с «Детройтом»

Латвийский центровой команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Кристапс Порзингис высказался о повреждении, из-за которого был вынужден закончить матч с «Детройт Пистонс» (115:101) досрочно.

«Травма? Посмотрим. Может быть, завтра всё рассосется. Кто знает? Но сейчас всё ощущается довольно скованно. Когда я разогрелся, всё было нормально. Но в одном моменте я почувствовал спазм», — приводит слова Порзингиса издание ESPN.

В одном из эпизодов Кристапс пытался спасти мяч после неточной передачи, но во время борьбы за него его подтолкнул центровой «Детройта» Джейлен Дюрен. Кристапс упал и схватился за поясницу, покинув площадку в сопровождении персонала.

За почти 11 минут Порзингис набрал пять очков, сделал три подбора и два блок-шота.