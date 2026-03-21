Уорти назвал Луку Дончича самым стабильным и доминирующим игроком в истории «Лейкерс»

Член Зала славы баскетбола и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне эксперт Джеймс Уорти оценил игру разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича после 60 очков в матче с «Майами Хит» (134:126).

НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
126 : 134
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Адебайо - 28, Хирроу - 21, Пауэлл - 20, Митчелл - 16, Уэр - 14, Ларссон - 11, Фонтеккио - 7, Якуционис - 7, Смит - 2, Йович, Жакез-мл., Гарднер, Джонсон, Уиггинс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 60, Джеймс - 19, Ривз - 18, Смарт - 13, Хатимура - 7, Эйтон - 6, Хэйс - 6, Ларэвиа - 5, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Кеннард, Тимме, Бафкин

«В истории «Лейкерс» были классные игроки, способные решать исход матчей. Карим [Абдул-Джаббар] со своим «небесным крюком», Мэджик [Джонсон] со своей игрой, Коби [Брайант], Шакил [О'Нил], Дерек [Фишер], забрасывавший за 0,4 секунды до конца.

Но я не думаю, что мы когда-либо видели кого-то настолько стабильного и доминирующего, как Лука Дончич. То, как он контролирует игру с мячом в руках. И он умеет забивать откуда угодно. И он очень хорош в том, чтобы зарабатывать фолы, тоже», — приводит слова Уорти Spectrum SportsNet.

