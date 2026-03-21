МБА-МАИ в четвёртый раз за сезон обыграла «Уралмаш» в Единой лиге

В субботу, 21 марта, на стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого МБА-МАИ принимала «Уралмаш». Московские баскетболисты со счётом 93:78 (29:17; 21:24; 24:21; 19:16) уверенно победили гостей из Екатеринбурга.

Эта победа для москвичей стала четвёртой над «Уралмашем» в нынешнем сезоне.

Лучшим игроком матча стал российский форвард москвичей Андрей Зубков — 27 очков, семь подборов, три передачи, три перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+39».

У «Уралмаша» отличился разыгрывающий защитник Тимофей Герасимов, набравший 19 очков. Американский центровой Октавиус Эллис стал самым полезным в екатеринбургской команде — коэффициент эффективности «+20».