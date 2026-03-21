МБА-МАИ — «Уралмаш», результат матча 21 марта 2026, счет 93:78, Единая лига ВТБ – 2025/2026

МБА-МАИ в четвёртый раз за сезон обыграла «Уралмаш» в Единой лиге
В субботу, 21 марта, на стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого МБА-МАИ принимала «Уралмаш». Московские баскетболисты со счётом 93:78 (29:17; 21:24; 24:21; 19:16) уверенно победили гостей из Екатеринбурга.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 15:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
93 : 78
Уралмаш
Екатеринбург
МБА-МАИ: Зубков - 27, Савков - 18, Зайцев - 17, Трушкин - 11, Воронов - 7, Балашов - 5, Барашков - 3, Исмаилов - 3, Платунов - 2, Комолов, Личутин, Певнев
Уралмаш: Герасимов - 19, Далтон - 15, Эллис - 14, Нэвелс - 9, Карданахишвили - 9, Белянков - 8, Писклов - 2, Нэльсон - 2, Пынько, Ивлев, Новиков, Даглас

Эта победа для москвичей стала четвёртой над «Уралмашем» в нынешнем сезоне.

Лучшим игроком матча стал российский форвард москвичей Андрей Зубков — 27 очков, семь подборов, три передачи, три перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+39».

У «Уралмаша» отличился разыгрывающий защитник Тимофей Герасимов, набравший 19 очков. Американский центровой Октавиус Эллис стал самым полезным в екатеринбургской команде — коэффициент эффективности «+20».

